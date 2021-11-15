Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса

11:36, 16 ноября 2021, ПАИ

Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Компании смогут приобретать программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счёт компенсации 50 % стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. Мера поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

Не менее 400 тысяч лицензий на облачное ПО сможет купить малый и средний бизнес по сниженной стоимости. Сейчас проходит отбор правообладателей и ПО, объявлены первые победители.

«Это серьёзная мера поддержки для малого и среднего бизнеса, которая позволит автоматизировать многие бизнес-процессы и расширить производство, – отметил председатель комитета по экономике Псковской области Андрей Михеев. – Самое главное – предприниматель, который хочет принять участие в этом проекте, должен находиться в реестре МСП, который ведёт ФНС России».

Подробности можно посмотреть на сайте Российского фонда развития информационных технологий.