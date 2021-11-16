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Развлечения

Гарри Поттер возвращается в специальном новогоднем выпуске

Специальный выпуск в честь юбилея саги выйдет на HBO Max. Фото Кинопоиск

«Гарри Поттер» возвращается, сообщил сегодня Telegram-канал «Видач». Актёры популярной картины воссоединятся в специальном выпуске на HBO Max. Он выйдет 1 января 2022 года в честь 20-летия саги о «Гарри Поттере». 

В эпизоде расскажут о создании фильма, а звёзды поделятся историями со съёмочной площадки.

Ранее СМИ писали, что в Башкирии запустили «Хогвартс-эккспресс». Поезд ходит между Белым озером и Стерлитамаком, но два вагона в нём особенные. Их арендовали и устроили развлекательную программу для туристов с Волан-де-Мортом, Хагридом и даже Добби. Сообщалось, что билеты в эти вагоны все раскуплены. Причём взрослыми.

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