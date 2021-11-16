Гарри Поттер возвращается в специальном новогоднем выпуске
«Гарри Поттер» возвращается, сообщил сегодня Telegram-канал «Видач». Актёры популярной картины воссоединятся в специальном выпуске на HBO Max. Он выйдет 1 января 2022 года в честь 20-летия саги о «Гарри Поттере».
В эпизоде расскажут о создании фильма, а звёзды поделятся историями со съёмочной площадки.
Ранее СМИ писали, что в Башкирии запустили «Хогвартс-эккспресс». Поезд ходит между Белым озером и Стерлитамаком, но два вагона в нём особенные. Их арендовали и устроили развлекательную программу для туристов с Волан-де-Мортом, Хагридом и даже Добби. Сообщалось, что билеты в эти вагоны все раскуплены. Причём взрослыми.
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