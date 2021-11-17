Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна

С 28 октября по 7 ноября россияне стали больше пользоваться депозитными вкладами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование маркетплейса «Сравни.ру».

В частности, отмечается, что более чем за неделю в 15 раз увеличился спрос на вклады по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а количество заявок на получение кредита — на 50%. Кроме того, граждане активно интересуются страхованием ипотеки (+16%) и ОСАГО (+14%).

Активный интерес к финпродуктам за время локдауна проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

По словам представителей крупных банков России, повышенный интерес фиксируется и после завершения локдауна. Тогда как в страховых компаниях заявили о снижении продаж во время выходных и реализации отложенного спроса с началом рабочих дней.

К причинам такой ситуации аналитики относят рост ключевой ставки, что повысило привлекательность депозитов и одновременно привело к удорожанию займов, а также высокие инфляционные риски.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

17 ноября 2021

Международный день студентов отмечается 17 ноября

11 ноября 2021

Более 10 тысяч человек умерли от COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах
11 ноября 2021

В Латвии запретили использовать георгиевские ленточки
11 ноября 2021

Останки динозавра с редким носом обнаружили на британском острове
11 ноября 2021

Более половины пожилых россиян вакцинировались от коронавируса
10 ноября 2021

Виктор Сухоруков отмечает 70-летие

07 ноября 2021

NASA подтверждает возможность организации перекрёстных полётов с Россией

31 октября 2021

Президент РФ заявил, что климат в России теплеет быстрее, чем в среднем в мире

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...