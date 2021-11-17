Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна

07:26, 17 ноября 2021, ПАИ

С 28 октября по 7 ноября россияне стали больше пользоваться депозитными вкладами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование маркетплейса «Сравни.ру».

В частности, отмечается, что более чем за неделю в 15 раз увеличился спрос на вклады по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а количество заявок на получение кредита — на 50%. Кроме того, граждане активно интересуются страхованием ипотеки (+16%) и ОСАГО (+14%).

Активный интерес к финпродуктам за время локдауна проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

По словам представителей крупных банков России, повышенный интерес фиксируется и после завершения локдауна. Тогда как в страховых компаниях заявили о снижении продаж во время выходных и реализации отложенного спроса с началом рабочих дней.

К причинам такой ситуации аналитики относят рост ключевой ставки, что повысило привлекательность депозитов и одновременно привело к удорожанию займов, а также высокие инфляционные риски.