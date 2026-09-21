Матвиенко: Попытки Запада расколоть общество России провалились по итогам выборов

12:00, 21 сентября 2026, ПАИ

Итоги выборов показали, что попытки Запада расколоть российское общество провалились. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём канале в MAX.

«Запад вновь потерпел поражение: результаты голосования ясно демонстрируют, что идея стратегического поражения России путём внутреннего раскола и разобщения общества обречена на провал», – отметила она.

По словам Валентины Матвиенко, данные Центральной избирательной комиссии России о явке избирателей и результатах голосования свидетельствуют о единстве граждан. Она подчеркнула, что россияне, несмотря на внешнее давление и кибератаки, продемонстрировали готовность самостоятельно определять будущее страны. Спикер Совета Федерации также отметила, что итоги выборов говорят о поддержке курса, проводимого президентом РФ Владимиром Путиным.

«Эта зрелость, проявленная в особый исторический момент, когда идёт отстаивание нашего долгосрочного суверенитета, когда требуется солидарность усилий для достижения победы, говорит о том, что наши граждане глубоко и осознанно поддерживают реализуемый в стране курс президента и понимают, за какие ценности нашей тысячелетней цивилизации идёт борьба», – подчеркнула Валентина Матвиенко.