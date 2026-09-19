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Политика

Омбудсмен оценил работу мобильных избирательных участков на границе в Псковской области

Организация мобильных избирательных участков на границе РФ в Псковской области позволила гражданам России, проживающим за рубежом, реализовать своё избирательное право в условиях ограничений со стороны прибалтийских стран и Финляндии. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов в беседе с корреспондентом ПАИ сегодня, 19 сентября.

Дмитрий Шахов. Фото: ПАИ

По его словам, в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии для голосования доступно всего по одному участку, что фактически ограничивает права избирателей. Омбудсмен также отметил резкий контраст условий голосования с ситуацией в Латвии, где для прохода на участок требуется пройти полицейский кордон и предоставить документы.

«Морально это тяжело и, мало того, нарушает международные принципы. Поэтому Россия создала необходимые условия для граждан, а уже проголосовать или нет – это их право», – подчеркнул Дмитрий Шахов.

Он отметил, что передвижные избирательные участки, которые организованы на границе РФ с Латвией и Эстонией, востребованы гражданами.

  • Омбудсмен оценил работу мобильных избирательных участков на границе в Псковской области
    Фото: предоставил Дмитрий Шахов
  • Омбудсмен оценил работу мобильных избирательных участков на границе в Псковской области
    Фото: предоставил Дмитрий Шахов
  • Омбудсмен оценил работу мобильных избирательных участков на границе в Псковской области
    Фото: предоставил Дмитрий Шахов
  • Омбудсмен оценил работу мобильных избирательных участков на границе в Псковской области
    Фото: предоставил Дмитрий Шахов
  • Омбудсмен оценил работу мобильных избирательных участков на границе в Псковской области
    Фото: предоставил Дмитрий Шахов

Омбудсмен поблагодарил избирательную комиссию Псковской области за организацию процесса и добавил, что из-за «нездоровой позиции» прибалтийских стран и Финляндии, где права граждан фактически ограничены, передвижные избирательные участки на российской границе стали необходимой мерой.

Уполномоченный также рассказал, что проверил ход голосования в учреждениях УФСИН России, где голосует специальный контингент. Главными принципами наблюдения он назвал информированность избирателей и соблюдение тайны голосования.

Напомним, что пять передвижных избирательных участков организованы на границе России с Латвией и Эстонией – в Себежском, Пыталовском и Печорском районах. Развернули их в тех же местах, где они работали в 2024 году:

  • в Печорском муниципальном округе – в ПП «Крупп», МАПП «Куничина Гора», МАПП «Шумилкино»;
  • в Пыталовском муниципальном округе – в МАПП «Убылинка»;
  • в Себежском муниципальном округе – в МАПП «Бурачки».

Проголосовать можно в течение трёх дней подряд: 18 и 19 сентября – с 09:00 до 17:00, 20 сентября – с 09:00 до 16:00.

Для голосования используются специально оборудованные автобусы с системой видеонаблюдения, наблюдателями, кабинками для тайного голосования и зоной Wi-Fi. Рядом находится второй автобус с буфетом, где избирателей угощают чаем и кофе. Время работы участков синхронизировано с графиком работы пограничных переходов.

Отметим, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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