Участники Международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область
Участники региональной программы Международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.
Гости из Абхазии, Алжира, Аргентины, Буркина-Фасо, Ирака, Нигерии, Пакистана, Шри-Ланки, Эфиопии и ЮАР познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием региона, а также создадут собственный медиапродукт о Псковской земле.
В программе пребывания экскурсии по Псковскому кремлю и объектам наследия ЮНЕСКО, знакомство с культурой народа сето, посещение Изборской крепости, усадьбы «Михайловское» и арт-резиденции «Таврида», творческие встречи и мастер-классы.
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Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
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Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
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Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
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Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
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Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
«Добро пожаловать в Псковскую область», – поприветствовал гостей глава региона.
Отметим, мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участники Международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область