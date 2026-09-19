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Общество

Участники Международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область

Участники региональной программы Международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере МAX

Гости из Абхазии, Алжира, Аргентины, Буркина-Фасо, Ирака, Нигерии, Пакистана, Шри-Ланки, Эфиопии и ЮАР познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием региона, а также создадут собственный медиапродукт о Псковской земле.

В программе пребывания экскурсии по Псковскому кремлю и объектам наследия ЮНЕСКО, знакомство с культурой народа сето, посещение Изборской крепости, усадьбы «Михайловское» и арт-резиденции «Таврида», творческие встречи и мастер-классы.

  • Участники международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Участники международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Участники международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Участники международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Участники международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

«Добро пожаловать в Псковскую область», – поприветствовал гостей глава региона.

Отметим, мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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