Эксперты из Эфиопии и Аргентины оценили ход выборов в Псковской области

13:22, 18 сентября 2026, ПАИ

Делегация иностранных электоральных экспертов, прибывшая в Псковскую область по линии молодёжной политики по итогам Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге, оценила организацию голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания области восьмого созыва сегодня, 18 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ











Электоральный эксперт из Эфиопии Дэджэнэ Кирубель Шиферау отметил, что для него это уникальный опыт. По его словам, несмотря на раннее время, избиратели уже приходили на участки, а каждый стол для голосования оказался хорошо оборудован – предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями и отдельные детские бюллетени. Эксперт подчеркнул, что такая обстановка мотивирует людей приходить на выборы.

Электоральный эксперт Лета Гадисе Тэфэре, также прибывшая из Эфиопии, отметила хорошую организацию процесса и активное участие жителей региона в голосовании.

Сантьяго Хавьер Мелеан из Аргентины обратил внимание на возможность дистанционного электронного голосования, которая доступна псковичам.

Иностранные эксперты входят в состав миссии молодых электоральных экспертов – специализированного трека Международного фестиваля молодёжи, который прошёл в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года и собрал 10 тысяч участников из 191 страны. Псковскую область на форуме представляли 20 человек. В делегацию, знакомящуюся с организацией избирательного процесса в регионе, вошли специалисты из пяти стран.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.