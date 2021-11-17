Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Петербурге нашли сумку с расчлененным телом

Фото: TG/RT на русском

На набережной реки Смоленки в Санкт-Петербурге 16 ноября около 13:00 один из рабочих, укреплявших набережную недалеко от моста Кораблестроителей, обнаружил сумку с расчлененным телом, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства человека, чьи останки были обнаружены в хозяйственной сумке.

После проведения комплекса мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего была установлена личность погибшего. Им оказался 66-летний мужчина, который пропал 13 ноября. О пропаже заявила дочь погибшего. По её словам, мужчина вышел из её квартиры, расположенной возле Новосмоленской набережной, и больше не выходил на связь. От места жительства дочери мужчины до места, где нашли расчлененное тело, несколько сотен метров.

Вечером 16 ноября в Петербурге правоохранители задержали сына мужчины, расчлененные останки которого были найдены в сумке. По версии следствия, 14 ноября в квартире в результате бытового конфликта сын застрелил отца из охотничьего ружья, после чего расчленил тело и выкинул в реку Смоленку, пишет издание REGNUM со ссылкой на МВД.

17 ноября в 10:47 стало известно, что подозреваемый признался в совершении убийства и попытке скрыть его следы. В настоящее время 35-летнему мужчине предъявлено обвинение. Также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и поиск других частей тела потерпевшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

17 ноября 2021

Пьяный водитель после ДТП скрылся в лесу в Невельском районе
17 ноября 2021

В Петербурге нашли сумку с расчлененным телом
17 ноября 2021

Пять лет проведёт в колонии острович за смертельное ДТП
17 ноября 2021

Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Опочке
17 ноября 2021

Автомобиль сбил пешехода в Великих Луках
17 ноября 2021

Пассажира автомобиля госпитализировали после ДТП в Псковском районе
16 ноября 2021

В Опочке станок отрезал мастеру руку
16 ноября 2021

Около пяти тысяч нарушений правил парковки выявила псковская полиция с начала года

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...