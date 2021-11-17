В Петербурге нашли сумку с расчлененным телом

13:03, 17 ноября 2021, ПАИ

На набережной реки Смоленки в Санкт-Петербурге 16 ноября около 13:00 один из рабочих, укреплявших набережную недалеко от моста Кораблестроителей, обнаружил сумку с расчлененным телом, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства человека, чьи останки были обнаружены в хозяйственной сумке.

После проведения комплекса мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего была установлена личность погибшего. Им оказался 66-летний мужчина, который пропал 13 ноября. О пропаже заявила дочь погибшего. По её словам, мужчина вышел из её квартиры, расположенной возле Новосмоленской набережной, и больше не выходил на связь. От места жительства дочери мужчины до места, где нашли расчлененное тело, несколько сотен метров.

Вечером 16 ноября в Петербурге правоохранители задержали сына мужчины, расчлененные останки которого были найдены в сумке. По версии следствия, 14 ноября в квартире в результате бытового конфликта сын застрелил отца из охотничьего ружья, после чего расчленил тело и выкинул в реку Смоленку, пишет издание REGNUM со ссылкой на МВД.

17 ноября в 10:47 стало известно, что подозреваемый признался в совершении убийства и попытке скрыть его следы. В настоящее время 35-летнему мужчине предъявлено обвинение. Также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и поиск других частей тела потерпевшего.