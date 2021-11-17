Дискуссия на тему возвращения десятиминуток фракций прошла на заседании Совета Псковского областного Собрания

17:03, 17 ноября 2021, ПАИ

Без фракционных выступлений и парламентского часа пройдут ближайшие сессии Псковского областного Собрания депутатов. Дискуссия на тему возвращения формата десятиминуток состоялась на совете законодательного органа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вопрос поднял депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак, напомнив, что возможность выступления перед началом сессии по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам предполагает регламент областного Собрания депутатов.

Спикер Александр Котов напомнил, что формат десятиминутных выступлений по общему решению депутатов полтора года не используется на сессиях в связи со сложной эпидемической ситуацией. «Решение было принято в прошлом созыве, мы к нему не возвращались, но можем обсудить, если в этом есть необходимость, - добавил председатель парламента. – Объясню свою позицию: я считаю, что проводить не надо, чтобы по максимуму сократить продолжительность заседаний. Совсем недавно мы проводили сессии, разделив депутатский корпус на два зала, и всё для того, чтобы соблюсти дистанцию. Сейчас депутатов стало меньше, мы можем собираться вместе при наличии QR-кодов, но по-прежнему должны соблюдать ограничения, чтобы минимизировать риски. Предлагаю вернуться к вопросу, когда будет низкий уровень заболеваемости».

«Не думаю, что это скажется на росте заболеваемости», - возразил Олег Брячак и предложил поставить вопрос на голосование.

Вице-спикер Собрания, председатель комитета по труду и соцполитике Игорь Дитрих выступил с позиции врача. Он отметил, что риск заболевания в первую очередь зависит от наличия в воздухе возбудителя инфекции, степени способности этого инфекционного агента к заражению и продолжительности контакта. «Все три пункта достаточно существенны», - подчеркнул Игорь Дитрих и обратил внимание, что выступления шести фракций по 10 минут увеличат продолжительность сессии на целый час.

Алексей Севастьянов напомнил, что парламентские часы были также отменены полтора года назад. «Мы вернулись к ним в прошлом созыве, и то только когда по причине массовых отключений электроэнергии были в шаге от режима ЧС. Есть острые вопросы, от которых зависит жизнь людей. Но если можно отменить, давайте потерпим», - обратился к коллегам председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению.

«Олег Михайлович, у всех есть социальные сети и возможность там работать, - напомнил коллеге вице-спикер Собрания Александр Братчиков. – Все мы там можем высказываться по вопросам, которые считаем важными, а аудитория в сетях намного шире, чем количество присутствующих на сессии».

Представители КПРФ и ЛДПР в качестве компромисса предложили сократить выступления до пяти или даже трёх минут, но депутаты других фракций сочли это время недостаточным для того, чтобы обозначить серьёзную проблему.

Руководитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук отметил, что как депутат от демократической партии поддерживает возможность гласности, но как врач выступает за любую процедуру, которая могла бы минимизировать риски заражения.

Также по общему решению на следующей сессии не будет парламентского часа. Месяц назад Дмитрий Михайлов, Пётр Алексеенко и Артур Гайдук предложили посвятить обсуждение работе скорой помощи, однако Совет Собрания решил, что такая дискуссия несвоевременна с учётом авральных условий, в которых врачам приходится выезжать на вызовы.

«Это животрепещущий вопрос, ко мне чуть ли не каждый день с ним обращаются, его нужно регулировать. Я недавно вызывал скорую помощь – 45 минут ждал. А в Псковском районе люди порой по два дня её ждут. Если мы привлечём к вопросу внимание, он с большей вероятностью будет решён», - возразил Олег Брячак.

«Скорая помощь работает в режиме чрезвычайной ситуации. Мы что хотим от врачей? У нас есть что предложить? Мы можем чем-то помочь? Люди работают на пределе возможностей. На пределе возможностей работает вся система, потому что каждый день прибавляется почти триста новых заболевших, по 5-6 человек умирает. Не хватает врачей скорой помощи, врачей общей практики, на селе некому работать, учреждения не могут в полной мере оказывать плановую медицинскую помощь, а инфекционные отделения переполнены», - ответил коллеге спикер Александр Котов.

«Мы не властны над ставками оплаты труда, а это главная проблема здравоохранения», - согласился с председателем Собрания Артур Гайдук.

«Зарплата – существенный фактор, - продолжил тему вице-спикер Юрий Сорокин. – Но люди настолько устали от эпидемии, от количества больных, от тяжёлого течения заболеваний пациентов, что многие уже просто уже не готовы работать. Дразнить их и будоражить, спрашивать, почему не приехали через десять минут, указывать и учить жизни в ситуации такой загруженности просто несправедливо и неразумно».

По общему решению обе сессии – и 25, и 30 ноября – пройдут без выступлений и парламентских часов.