Автомобиль без водителя обнаружили в кювете в Псковском районе
Автомобиль Daewoo Nexia обнаружен в кювете в деревне Большая Гоголёвка в Псковском районе. О потерпевших ничего неизвестно, так как автомобиль был без водителя, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
На месте работали сотрудники ДПС, бригада скорой помощи и аварийно-спасательная служба. При осмотре машины внутри были обнаружены телефон и документы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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