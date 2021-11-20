Автомобиль без водителя обнаружили в кювете в Псковском районе

10:25, 20 ноября 2021, ПАИ

Автомобиль Daewoo Nexia обнаружен в кювете в деревне Большая Гоголёвка в Псковском районе. О потерпевших ничего неизвестно, так как автомобиль был без водителя, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На месте работали сотрудники ДПС, бригада скорой помощи и аварийно-спасательная служба. При осмотре машины внутри были обнаружены телефон и документы.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Обстоятельства произошедшего выясняются.