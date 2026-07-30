Жилой дом горел в Опочецком районе
Возгорание в жилом доме в деревне Болгатово Опочецкого района ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание. К тушению здания привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.
Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки.
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