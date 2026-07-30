Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жилой дом горел в Опочецком районе

Возгорание в жилом доме в деревне Болгатово Опочецкого района ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

  • Возгорание жилого дома
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Возгорание жилого дома
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Возгорание жилого дома
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Возгорание жилого дома
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание. К тушению здания привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






03 августа 2026

Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, рассылающих письма с QR-кодами
03 августа 2026

Двое подростков и мужчина пострадали в ДТП в Псковском районе
03 августа 2026

Что сгорело в Псковской области за выходные, рассказали в МЧС
03 августа 2026

Более 30 нетрезвых водителей поймали в Псковской области за неделю
03 августа 2026

Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
02 августа 2026

Горящий автомобиль обнаружили в Пыталовском районе
02 августа 2026

Пьяный водитель Chevrolet устроила тройное ДТП с пострадавшими в Пскове
02 августа 2026

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Невеле

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...