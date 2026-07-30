Жилой дом горел в Опочецком районе

10:47, 30 июля 2026, ПАИ

Возгорание в жилом доме в деревне Болгатово Опочецкого района ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области







Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание. К тушению здания привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки.