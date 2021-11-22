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Общество

Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил «Известиям» профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов.

Также он заявил, что на полное восстановление здоровья певицы могут уйти годы в связи с ожогами 20-29 % тела. Лицо пострадало так сильно, что медики узнали её личность только по опросам родственников. Также обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, сильные ожоги груди, живота, бёдер.

Напомним, что пожар произошел в московской квартире певицы в доме на Ратной улице 18 ноября. По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета. По словам дочери певицы, Хлебникова обычно курила у окна в своей комнате. Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров, из квартиры спасли пять человек.

19 ноября певица Марина Хлебникова ненадолго пришла в себя, однако от шока впала в истерику, из-за чего врачам пришлось снова ввести её в медикаментозную кому.

 

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