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Общество

Певица Марина Хлебникова находится в коме

Пострадавшая при пожаре в квартире заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает «Пятый канал».  

У Хлебниковой диагностировано отравление угарным газом, обожжено 20% лица, ожоги головы, груди и бедер различной степени тяжести. Сейчас звезда эстрады находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Пожар произошел в московской квартире певицы в доме на Ратной улице 18 ноября. По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета. По словам дочери певицы, Хлебникова обычно курила у окна в своей комнате. Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров, из квартиры спасли пять человек.

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