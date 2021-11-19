Певица Марина Хлебникова находится в коме

09:40, 19 ноября 2021, ПАИ

Пострадавшая при пожаре в квартире заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает «Пятый канал».

У Хлебниковой диагностировано отравление угарным газом, обожжено 20% лица, ожоги головы, груди и бедер различной степени тяжести. Сейчас звезда эстрады находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Пожар произошел в московской квартире певицы в доме на Ратной улице 18 ноября. По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета. По словам дочери певицы, Хлебникова обычно курила у окна в своей комнате. Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров, из квартиры спасли пять человек.