Певицу Марину Хлебникову госпитализировали после пожара

00:02, 19 ноября 2021, ПАИ

Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. У певицы серьёзные ожоги лица и груди, а также она сильно надышалась дымом, сообщает Telegram-канал Baza.

Возгорание возникло в доме на Ратной улице: там у певицы двухуровневая квартира. Загорелись личные вещи. Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. Сейчас врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжёлое.

6 ноября певица отпраздновала 55-летний юбилей.