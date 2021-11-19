Певицу Марину Хлебникову госпитализировали после пожара
Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. У певицы серьёзные ожоги лица и груди, а также она сильно надышалась дымом, сообщает Telegram-канал Baza.
Возгорание возникло в доме на Ратной улице: там у певицы двухуровневая квартира. Загорелись личные вещи. Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. Сейчас врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжёлое.
6 ноября певица отпраздновала 55-летний юбилей.
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