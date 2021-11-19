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Певица Марина Хлебникова ненадолго пришла в сознание

Певица Марина Хлебникова пострадала при пожара в своём доме. Фото Telegram

Певица Марина Хлебникова ненадолго пришла в себя, сообщает Telegram-канал Mash. После пожара в собственном доме поп-исполнительница находится под наблюдением врачей.

От шока она впала в истерику, из-за чего врачам пришлось снова ввести её в медикаментозную кому.

По уточнённой информации, у певицы ожоги 20-29% тела. Лицо пострадало так сильно, что медики узнали её личность только по опросам родственников. Также обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, сильные ожоги груди, живота, бёдер. Сейчас у неё падает кровяное давление из-за травмы. 56-летняя артистка остаётся в реанимации.

 

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