Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин высказались о целесообразности введения штрафов для неаттестованных гидов

По инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова на первой ноябрьской сессии будет рассмотрен федеральный законопроект о введении административной ответственности для неаттестованных экскурсоводов и инструкторов-проводников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Требование об обязательной аттестации предоставляющих экскурсионные услуги специалистов начнёт действовать с 1 июля 2022 года – с этой даты вступает в силу соответствующее положение закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Рассматриваемый законопроект предлагает штрафовать неаттестованных экскурсоводов и инструкторов-проводников по туристическим маршрутам, причём размер штрафа для последних увеличить.

По мнению Алексея Севастьянова, одновременно с обязательной аттестацией гидов необходимо вводить и административную ответственность за нарушение этого требования, поскольку «на кону безопасность туристов».

«Внутренний туризм, несмотря на пандемию, а отчасти и из-за неё, имеет точки роста. Вместе с привычным для нашего региона направлением туризма – посещением православных святынь, развиваются активные виды путешествий – туроператоры предлагают пешеходные и велосипедные маршруты, поездки на квадроциклах, сплавы по рекам. Очень хотелось бы, чтобы экскурсоводы и проводники осознавали степень своей ответственности и понимали, что, предоставляя свои услуги, они отвечают за жизни людей. Обязательная аттестация гидов нужна, и необходимо строго следить за соблюдением этого требования», – аргументировал Алексей Севастьянов целесообразность внесения предложенных дополнений в административный кодекс.

Позицию коллеги разделил вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин – парламентарий увлекается активными видами туризма и совершил несколько восхождений на вершины.

«Я говорю, основываясь на своём личном опыте, и прежде всего об экстремальных видах туризма: альпинизме, скалолазании, форсировании рек, о тех направлениях, которые связаны с опасностью для человека. Тут шуток нет, и природа не прощает ошибок. Недавний трагический пример: осенью этого года на Эльбрусе в походе погибли туристы. Расследование сразу же показало, что эта группа воспользовалась услугами непрофессионалов – людей, которым просто нравятся горы и такой род деятельности, но не обладающих должным набором знаний и навыков», – отметил парламентарий.

Юрий Сорокин поддержал инициативу о введении штрафных санкций за нарушение законодательной нормы об аттестации: «Не для того, чтобы наказать гидов, экскурсоводов и проводников, а чтобы сформировать у них ответственность и обезопасить туристов».

Согласно законопроекту размер штрафов колеблется от трёх до пятидесяти тысяч рублей. Предполагается, что административной ответственности должны подлежать и организации, выдающие аттестаты без законных на то полномочий. Максимальный размер возможного штрафа в этом случае – триста тысяч рублей.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» планируется к рассмотрению в Госдуме в декабре этого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

Код раздора и ракетой по воробьям. 39-й выпуск «Псковского телеграма»
19 ноября 2021

39-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в 18:00
17 ноября 2021

Дискуссия на тему возвращения десятиминуток фракций прошла на заседании Совета Псковского областного Собрания
17 ноября 2021

Совещание по вопросам капремонта жилого фонда прошло в Псковском областном Собрании
16 ноября 2021

Видео: Котлетка с пюрешкой - как кормят в Псковской инфекционной больнице
12 ноября 2021

Гайка на ковид-резьбе и охота на ведьм. Свежий выпуск «Псковского телеграма»
12 ноября 2021

Борис Елкин занял второе место в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО
12 ноября 2021

38-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в 18:00

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...