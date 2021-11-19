Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин высказались о целесообразности введения штрафов для неаттестованных гидов

17:49, 22 ноября 2021, ПАИ

По инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова на первой ноябрьской сессии будет рассмотрен федеральный законопроект о введении административной ответственности для неаттестованных экскурсоводов и инструкторов-проводников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Требование об обязательной аттестации предоставляющих экскурсионные услуги специалистов начнёт действовать с 1 июля 2022 года – с этой даты вступает в силу соответствующее положение закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Рассматриваемый законопроект предлагает штрафовать неаттестованных экскурсоводов и инструкторов-проводников по туристическим маршрутам, причём размер штрафа для последних увеличить.

По мнению Алексея Севастьянова, одновременно с обязательной аттестацией гидов необходимо вводить и административную ответственность за нарушение этого требования, поскольку «на кону безопасность туристов».

«Внутренний туризм, несмотря на пандемию, а отчасти и из-за неё, имеет точки роста. Вместе с привычным для нашего региона направлением туризма – посещением православных святынь, развиваются активные виды путешествий – туроператоры предлагают пешеходные и велосипедные маршруты, поездки на квадроциклах, сплавы по рекам. Очень хотелось бы, чтобы экскурсоводы и проводники осознавали степень своей ответственности и понимали, что, предоставляя свои услуги, они отвечают за жизни людей. Обязательная аттестация гидов нужна, и необходимо строго следить за соблюдением этого требования», – аргументировал Алексей Севастьянов целесообразность внесения предложенных дополнений в административный кодекс.

Позицию коллеги разделил вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин – парламентарий увлекается активными видами туризма и совершил несколько восхождений на вершины.

«Я говорю, основываясь на своём личном опыте, и прежде всего об экстремальных видах туризма: альпинизме, скалолазании, форсировании рек, о тех направлениях, которые связаны с опасностью для человека. Тут шуток нет, и природа не прощает ошибок. Недавний трагический пример: осенью этого года на Эльбрусе в походе погибли туристы. Расследование сразу же показало, что эта группа воспользовалась услугами непрофессионалов – людей, которым просто нравятся горы и такой род деятельности, но не обладающих должным набором знаний и навыков», – отметил парламентарий.

Юрий Сорокин поддержал инициативу о введении штрафных санкций за нарушение законодательной нормы об аттестации: «Не для того, чтобы наказать гидов, экскурсоводов и проводников, а чтобы сформировать у них ответственность и обезопасить туристов».

Согласно законопроекту размер штрафов колеблется от трёх до пятидесяти тысяч рублей. Предполагается, что административной ответственности должны подлежать и организации, выдающие аттестаты без законных на то полномочий. Максимальный размер возможного штрафа в этом случае – триста тысяч рублей.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» планируется к рассмотрению в Госдуме в декабре этого года.