Водитель госпитализирован после ДТП на трассе в Псковской области

10:46, 23 ноября 2021, ПАИ

Водитель автомобиля госпитализирован после ДТП на трассе в Псковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

На трассе Псков – Гдов столкнулись автомобиль «Шевроле Нива» и «Газель». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Нива». Мужчина госпитализирован с различными травмами в областную больницу бригадой скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой помощи и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.