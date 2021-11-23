Итоги опроса: пользователи сайта ПАИ считают «Чёрную пятницу» надувательством

13:16, 23 ноября 2021, ПАИ

Чёрная пятница – это день огромных скидок и распродаж. В этом году она выпадает на 26 ноября (первая пятница после американского Дня Благодарения). В России предпочитают не ограничивать себя одним днём и устраивают целый месяц распродаж и скидок. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показывает, как наши зрители и читатели относятся к ставшим уже традиционным распродажам ноября.

25,5% респондентов активно пользуются возможностью приобрести желаемый товар по сниженной цене. Почти 2% не доверяют розничным магазинам и, если решаются совершить покупку, то делают это в другом месте. Около 6% редко обращают внимание на подобные «аттракционы» невиданной щедрости, а чуть больше 19% не обладают лишними средствами на покупки. Большинство участников опроса – чуть больше 47% придерживаются мнения, что «Чёрная пятница» - это надувательство.

Россияне в «Черную пятницу» чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое публикуют РИА Новости.

Участие в исследовании, которое проводилось на портале «Рамблер» с 15 по 22 ноября 2021 года, приняли 1 505 927 пользователей, среди них 33% женщин и 67% мужчин.

Большинство россиян (85%) не доверяют скидочным ценам и проверяют предложения, 15% не считают цены обманом. Треть респондентов будут совершать покупки в оффлайн-магазинах, треть займется онлайн-шопингом и треть выбирает гибридный формат – покупки оффлайн и онлайн.

Более половины респондентов (55%) тратят на распродажи не более 3 тысяч рублей, бюджет 19% составляет от 3 до 10 тысяч рублей, 11% тратят более 50 тысяч рублей, 9% - от 10 до 20 тысяч рублей и 6% - от 20 до 50 тысяч рублей. При этом исследование показало, что большинство опрошенных (71%) вообще не планируют совершать покупки в «Черную пятницу», 19% не знают, что это означает, а каждый десятый готовится к скидкам заранее.

В период распродаж активизируются мошенники. Чтобы не стать их жертвой, следует быть бдительным, говорят эксперты.

Во-первых, необходимо проверять адреса страниц магазинов, так как у человека появляется большой соблазн нажать на объявление о скидках на нужный ему товар.

По словам эксперта, если сайт магазина официальный, то в адресной строке должен быть указан префикс HTTPS. Кроме того, в названии страницы не должно быть ошибок. И если при переходе на сайт высвечивается уведомление об опасности, нужно сразу закрывать страницу. Надёжнее скачать официальное мобильное приложение магазина и заказывать товары там.

Если все-таки перешли на фишинговый ресурс и ввели данные банковской карты, нужно сразу позвонить в банк и заблокировать карту.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.