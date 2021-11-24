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Политика

Увеличение размера взноса на капремонт обсудил бюджетный комитет Псковского областного Собрания

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Псковской области на 2022 год обсудил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов отметил, что минимальный взнос должен рассчитываться исходя из доступности для граждан. По его словам, предлагается установить минимальный взнос в месяц в размере 8,56 рубля на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме без лифта, в размере 9,78 рубля – для домов с лифтом.

Он отметил, что увеличение предлагается очень небольшое – на 1,2 рубля. По его словам, повышение минимального взноса на капремонт соответствует принципу доступности.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко поинтересовался, какой объём и какова динамика собираемости в 2020, 2021 годах.

«Динамика положительная. В 2020 году собираемость в среднем по региону составила около 75-77 %, сейчас достигает 92 %. Сказывается и претензионная работа фонда капремонта», – ответил Сергей Грахов.

Депутат Виктор Иващенко подчеркнул, что Фонд капитального ремонта Псковской области проводит большую, сложную работу. «Но увеличение считаю необоснованным. Оно породит процент несобираемости», – считает парламентарий.

Виктор Остренко заметил, что одиноко проживающий пенсионер на 50 квадратных метрах будет вынужден заплатить 428 рублей. «Можно мозг сломать, принимая такие решения. Есть политическая, экономическая составляющая, а есть жизнь человека, который и так живёт в непростых условиях», – заметил депутат и подчеркнул, что законы нужно принимать только в интересах людей.

Председатель бюджетного комитета Александр Братчиков подчеркнул, что, безусловно, любое поднятие цены болезненно, поднятие цены отразится на жителях.

«Понимаем, что выросли цены на стройматериалы. Не все согласны с тем, что фонд [Фонд капитального ремонта Псковской области. – ПАИ] хорошо работает. Но он много делает. Понимаю, что решение непопулярное, но просил бы его поддержать».

Также Александр Братчиков предложил на одном из парламентских часов заслушать доклад о работе Фонда капитального ремонта Псковской области.

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