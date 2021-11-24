Российские горнолыжные курорты на Новый год подорожали в два раза

08:32, 25 ноября 2021, ПАИ

На новогодние праздники российские горнолыжные курорты подняли цены на 50% по сравнению с 2019 годом, сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Больше всего стоимость отдыха выросла в Красной Поляне: сутки в обычном отеле обойдутся в 8 тыс. рублей и больше, в «пятизвездочном» — в 40 тыс. На менее популярных курортах (Архыз, Домбай, Приэльбрусье) отели подорожали на 35%.

Причиной называют отсутствие конкуренции: россияне не могут поехать в Альпы, а достаточного разнообразия горнолыжных курортов внутри страны нет.

По данным сервиса по бронированию отелей Booking.com, встретить Новый год в Красной Поляне можно в среднем за 15 тыс. рублей. Самым дешевым будет размещение в хостеле в общей комнате на шесть человек: за ночь с 31 декабря на 1 января паре туристов предлагают заплатить 3,2 тыс. рублей.

Отдельный номер в отеле «три звезды» стоит в среднем 10-25 тыс. рублей на двоих. Ночь в «четверке» обойдется в 26-40 тыс. рублей. В пятизвездочном отеле можно остановиться за сумму от 33 тыс. до 58 тыс. рублей. Самой дорогой будет новогодняя ночь в апартаментах скромного метража в 34 кв. м с включенным в стоимость континентальным завтраком — 99,8 тыс. за ночь на двоих.