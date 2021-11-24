Формирование муниципальных дорожных фондов изменится в Псковской области

11:25, 25 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.

В соответствии с поправками предусмотрен переход от единых к дифференцированным нормативам отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в местные бюджеты. Это позволит учесть индивидуальные особенности развития муниципалитета и обеспечит объективный подход к распределению доходов между ними.

Также изменится формирование муниципальных дорожных фондов – размер отчислений в местные бюджеты от акцизов на бензин предлагается увеличить с 10 до 11 процентов. В абсолютных цифрах, по оценкам специалистов, муниципальные дорожные фонды подрастут на 52 млн рублей. В общей сложности базовые расходы муниципальных образований увеличатся на 446 млн рублей.