Базовое вознаграждение председателям ТИКов увеличили в Псковской области

11:46, 25 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в приложение 1 к региональному закону, касающемуся оплаты труда лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента.

Представленный проект закона разработан в целях повышения процента базового денежного вознаграждения председателям территориальных избирательных комиссий области, являющимся лицами, замещающими государственные должности области.

Изменение внесены по ходатайству председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова в связи с увеличением объема возложенных на председателей территориальных избирательных комиссий области обязанностей и поставленных государственных задач в части организации избирательного процесса на территории области с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки. Речь идет о работе с молодыми и будущими избирателями области, ведении финансово-хозяйственной деятельности территориальных избирательных комиссий, организация архивной работы.