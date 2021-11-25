Пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Бежаницком районе
На автодороге Махново – Ратьково Бежаницкого района пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет, передаёт корреспондент газеты «Сельская новь».
Водитель автомобиля Daewoo Nexia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил съезд с дороги. В результате аварии пострадал пассажир.
Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте аварии работали сотрудники ОГИБДД МО МВД «Бежаницкий» и МЧС.
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