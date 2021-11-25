Камеры зафиксировали падение мужчины в центре Пскова
Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение мужчины в центре Пскова, сообщил Тelegram-канал «Псковская сводка.
25 ноября на перекрестке улицы Народная с Рижским проспектом мужчина неожиданно упал, когда переходил пешеходный переход. Неравнодушные жители Пскова помогли мужчине и вызвали скорую помощь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Играете ли вы в видеоигры?
25 ноября 2021
Публикуем видео задержания петербуржца, который организовал нарколабораторию под Псковом
25 ноября 2021
2,5 килограмма мефедрона изъяли псковские полицейские из нарколаборатории петербуржца