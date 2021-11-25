Камеры зафиксировали падение мужчины в центре Пскова

18:05, 25 ноября 2021, ПАИ

Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение мужчины в центре Пскова, сообщил Тelegram-канал «Псковская сводка.

25 ноября на перекрестке улицы Народная с Рижским проспектом мужчина неожиданно упал, когда переходил пешеходный переход. Неравнодушные жители Пскова помогли мужчине и вызвали скорую помощь.



