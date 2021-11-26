Борис Елкин анонсировал индексацию зарплат работников администрации Пскова

11:49, 26 ноября 2021, ПАИ

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин на 59-й сессии Псковской городской Думы анонсировал индексацию зарплат работников городской администрации, передаёт корреспондент Псковского агентство информации.

Депутат от ЛДПР Сергей Барабанов озвучил проблему низких заработных плат сотрудников администрации города и поинтересовался, как этот вопрос будет решаться.

В ответ Борис Елкин отметил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос об индексации зарплат сотрудников администрации Пскова.

«Увеличение зарплат – одно из направлений, которые мы прорабатывали с администрацией Псковской области», – пояснил он.

В то же время он призвал не забывать заботиться об уровне благосостояния граждан. «Мало увеличить зарплату чиновникам, нужно ещё получать от них результат», – подчеркнул Борис Елкин.