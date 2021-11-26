Андрей Веденин: Рост субъектов МСП обусловлен увеличением количества индивидуальных предпринимателей
Рост субъектов МСП в Псковской области обусловлен увеличением количества индивидуальных предпринимателей. Об этом на заседании консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области 26 ноября сообщил начальник отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России по Псковской области Андрей Веденин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Количество субъектов МСП по состоянию на 1 октября выросло по сравнению с показателем 1 января и предыдущим годом.
«У нас идёт рост субъектов МСП, в первую очередь за счёт увеличения количества индивидуальных предпринимателей. От МСП идёт стабильный рост уплачиваемых налогов, соответственно, идёт и рост выручки», - отметил Веденин.
Также спикер отметил, что увеличилось и количество заведений общепита. «Пока провала в связи с введением QR-кодов нет», - добавил он.
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