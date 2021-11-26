Рост валового регионального продукта Псковской области за 10 лет составил 13,1%

17:49, 26 ноября 2021, ПАИ

Рост валового регионального продукта Псковской области с 2008 по 2019 годы составил 13,1%. Об этом во время круглого стола, посвящённого программе развития производственных МСП в Псковской области, сообщил советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор АНО «Институт экономики роста им. Столыпина П.А.» Антон Свириденко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Каждый год рост валового регионального продукта составляет 1,3%.

«Этого недостаточно, чтобы приближаться к уровню жизни для ведущих регионов. Такая ситуация характерна для России в целом, не только в Псковской области», - отметил Антон Свириденко.

При этом, как отметил спикер, в регионе фиксируется высокая доля торговли в структуре оборота малого и среднего бизнеса и недоиспользован потенциал обрабатывающих производств.