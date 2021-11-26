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Экономика

Антон Свириденко назвал Псковскую область потенциально выгодным регионом для инвестиций

Псковская область – потенциально выгодный регион для инвестиций. Об этом во время круглого стола, посвящённого программе развития производственных МСП в Псковской области, 26 ноября сообщил советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор АНО «Институт экономики роста им. Столыпина П. А.» Антон Свириденко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам спикера, в Псковской области выгодное географическое положение в связи с близостью к европейским рынкам, а также в регионе есть сырьевая база для переработки (сельское хозяйство, строительство), инфраструктура инвестиционных площадок, наличие сырьевых ресурсов: леса, торфа, известняка, запасов пресной воды, наличие неиспользуемых сельхозугодий. Кроме того, регион имеет климатический и природоресурсный, туристический потенциал.

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