Праздник ко Дню матери прошёл в Себежской районной библиотеке

23:56, 26 ноября 2021, ПАИ

В Себежской районной библиотеке прошёл праздник, посвящённый Дню матери. Об этом ПАИ рассказала корреспондент районной газеты «Призыв».

Гости вместе с ведущей Татьяной Андреевой читали и вспоминали стихи о мамах: «Я маму свою обидел...», «Мамы любят есть варенье...», «Мама спит, она устала...».

Потом узнали о том, чем присутствующие мамы любят заниматься в свободное время. Выяснили, что мамы любят шить, танцевать, петь, играть на гитаре.

А на вопрос ведущей о том, когда мамы спокойны и счастливы, ответы взрослых разделились. Одна мама сказала, что она счастлива, когда ребёнок здоров, другая — когда он спит, третья счастлива, когда подросток дома.

Потом дети без помощи мам в стихотворении искали рецепт каши. И успешно справились с этим заданием. А затем дети рассказали, что они умеют готовить дома: это и блины, и омлет, и пельмени.

Проверку на знание волшебных слов прошли все без исключения участники мероприятия. Игру провела ведущая, а дети хором отвечали в нужный момент «спасибо», «пожалуйста», «добрый день» и другие «волшебные слова».

Букет из полевых цветов собрать сейчас для мамы нет возможности, но дети отгадали все загадки про цветы, «собрав» разнообразные цветы.

В конкурсе «Золушка» дети помогали своим мамам разделить крупу — победила, конечно, дружба.

Гвоздём программы стал Зайчик, который проверил, как помогают дети дома своим мамам: под зажигательную песню ребята имитировали стирку, глажку белья, мытьё пола и посуды.

В завершение мероприятия дети отправились на мастер-класс по изготовлению подарков для своих дорогих мамочек, который провела для ребят методист библиотеки Ольга Федотова.

«Мама — это единственный человек, которого не заменит никто. Материнская любовь греет даже на расстоянии», — с этими утверждениями согласились все, кто присутствовал на празднике.