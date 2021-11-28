Заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области поздравил псковских матерей с праздником

14:28, 28 ноября 2021, ПАИ

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов поздравил псковских матерей с Днем матери, прочитав стихотворение Юрия Вэлла «Все то, что происходит в жизни с нами». Видео-поздравление опубликовали в Instagram-аккаунте ведомства.

«Желаем вам прекрасного настроения, будьте счастливы и здоровы! С праздником!», - поздравили матерей в посте.

Напомним, что сегодня матерей поздравил глава администрации Пскова Борис Елкин, пожелав им здоровья и счастья. Также псковичек поздравила глава города Елена Полонская, которая 26 ноября провела встречу с многодетными матерями города.