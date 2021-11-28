Борис Елкин пожелал матерям крепкого здоровья и счастья

12:57, 28 ноября 2021, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Insyagram-аккаунте поздравил псковских матерей с Днем матери и пожелал здоровья и счастья.

«Всем мамам Пскова желаю здоровья и счастья! Пусть ваша любовь и поддержка отзываются в сердцах ваших детей взаимностью и благодарностью, рождают в них уверенность в себе, помогают преодолевать любые трудности и ведут к успеху!», - написал в посте Елкин.

Также глава города показал памятник «Мать и дитя» в Ботаническом саду города, который был создан в 1979 году скульптора Фёдора Никулина. Елкин отметил, что любящая женщина с играющим ребенком на коленях — воплощение материнского счастья, тепла и любви.

Ранее псковичек поздравила глава города Пскова Елена Полонская, которая накануне Дня матери провела встречу с многодетными матерями региона.