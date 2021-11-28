Елена Полонская поздравила матерей с праздником

12:32, 28 ноября 2021, ПАИ

Глава города Пскова Елена Полонская в своем Instagram-аккаунте поздравила матерей с Днем матери, напомнив, что рождение и воспитание детей — это непростой ежедневный труд, а материнская любовь самая уникальная.

«День матери - замечательная возможность сказать "Спасибо" всем матерям! Желаю каждой любви и огромного материнского счастья. Семейного благополучия и здоровья. Пусть Ваша самоотверженность, терпение и труд на благо семьи, вернутся заботой и благодарностью ваших детей», - поздравила Елена Полонская.

Отметим, что глава города также является многодетной мамой и 26 ноября Елена Полонская накануне Дня матери провела приём в честь многодетных матерей Псковской области и поздравила псковичек с наступающим праздником, вручив благодарственные письма главы города за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей в регионе и подарки.