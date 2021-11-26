Многодетных псковичек с Днем матери поздравила Елена Полонская

16:34, 26 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 26 ноября, глава города Пскова Елена Полонская накануне дня матери провела прием в честь многодетных матерей Псковской области. Мероприятие прошло в зале заседаний Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На мероприятие были приглашены девять матерей и начальник территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Кристина Калашникова.

Елена Полонская выступила с приветственным словом и поздравила собравшихся с наступающим Днем матери, который в этом году будет отмечаться 28 ноября. Также Полонская вручила матерям благодарственные письма Главы города за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей в регионе и вручила подарки.

«Для русской культуры слово мама имеет особое, уникальное значение. Псковские женщины заслуживают самых добрых слов, так как они самые удивительные, они великие труженицы и успевают все и дома, и на работе. Сколько бы чиновники не говорили, что они работают 24/7, на самом деле так работают только мамы и больше никто», - сказала Елена Полонская и призвала в это воскресенье - 28 ноября - «всех подойти к своим мамам и сказать им самые сокровенные слова».

«Хочу искренне пожелать взаимопонимания, мира и покоя в ваших домах, - заключила глава города.

Елена Полонская вручила подарок маме участницы Паралимпийских игр в Токио в 2020 году Васильевой Александры Татьяне Васильевой, которой присудили премию правительства Санкт-Петербурга «За достижение высоких спортивных результатов на XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх в Токио».

«Эта удивительная женщина смогла вселить уверенность в свою дочь и дала нам достояние всей области», - отметила Елена Полонская.

Также на мероприятии чествовали маму тринадцати детей Веру Сморыго, которая была представлена к ордену «Родительская слава». Женщина рассказала, что сейчас в доме уже тихо и спокойно, но сначала было трудно. Сейчас, она отметила, что все дети, которых она вырастила - благословение. Недавно всей семьёй сыграли уже седьмую свадьбу, теперь она многодетная бабушка.

«От всех матерей хотим и вам высказать слова благодарности как матери, - в свою очередь сказала Елене Полонской - матери троих детей - Вера Сморыго. Глава города подчеркнула, что Вера Сморыго гордость всей Псковской области и является примером для каждого.

Также Елена Полонская выразила слова благодарности начальнику комитета по социальной защите в регионе Кристине Калашниковой, которая заботится не только о своих детях, но и о тысячах других детей в Псковской области.

«Социальная защита является тем органом, который всегда помогает псковичам в решении трудных жизненных ситуаций, умеет общаться с людьми и понимать, а главное решать их проблемы», - прокомментировала глава города, отметив качество работы Калашниковой и поздравила ее с днем рождения и наступающим днем матери.

День матери — международный праздник в честь матерей, который был учрежден в 1998 году. Целью праздника было и является поддержание традиции бережного отношения к женщине, закрепление семейных устоев.