Директор «Псковжилстроя»: Мы открытая компания

11:16, 29 ноября 2021, ПАИ

В эфире ПАИ-live генеральный директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов ответил на вопросы ведущего проекта Александра Машкарина о состоянии дел в компании, а также развеял некоторые слухи и домыслы, которые активно вбрасывались в социальные сети последние несколько недель.

- Владислав Рувинович, в марте 2021 года вы сказали, что компания «Псковжилстрой» в этом году заложит 9 домов. Сейчас уже конец ноября. Насколько удалось компании соответствовать этим первоначальным планам?

- Да, 9 домов – это была наша программа-максимум. Мы заложили 4 дома, на 3 из них уже получили проектное финансирование, постараемся на четвертый дом до Нового года тоже получить проектное финансирование.

- Один из ваших домов, который находится в значительной стадии готовности, сроки его сдачи были перенесены. С чем это связано?

Речь о доме 28 по ул. Завеличенской. Этот дом начинал строиться еще до моего прихода в компанию. Фундаменты строились, возводились целый год. Потом мы расторгли договор с подрядчиком, взяли нового подрядчика. С этим договор расторгли: не успевал строить по разным причинам. Заключили с другими подрядчиками.

У нас все подрядчики местные.

После этого всем известный наш локдаун по стройке, мы практически год на стройке не работали. Я уже говорил, что нам в 2020 году не хватало порядка 400 рабочих. На сегодняшний день у нас около 200 рабочих не хватает. 28-й дом будет достроен, квартиру будут переданы дольщикам. Вряд ли это получится, буду говорить откровенно, в этом году. Постараемся к весне.

- Такова ситуация в целом на строительном рынке в Псковской области?

- Это ситуация масштабируется на всю Россию. Некоторые компании-застройщики в регионе банкротятся. И речь ни об одной компании, о нескольких. Мы себе такого по отношению к дольщикам позволить не имеем права.

Что касается других домов. 17-й дом. Документы переданы во все наши службы, кому положено: Ростехнадзор, МРСК, Тепловые сети - все принимается. Готовность там 99,9%. В этом году мы его обязательно сдадим. И как бы трудно нам ни было, мы этот дом передадим дольщикам.

Дом 14б, дом в Спортивном квартале, до Нового года мы его тоже сдадим. Все документы в Ростехнадзор подали, мы его тоже сдадим до Нового года.

Мы уже сдали всем известную злополучную Балтийскую, 7, Балтийскую, 5, где жильцы уже вовсю делают свои ремонты. Хочу поблагодарить наших дольщиков: они с пониманием относятся к нам.

Причины с отставанием от сроков у всех застройщиков одинаковы. Нехватка рабочей силы, резкое подорожание цен на материалы - и даже подорожавшие материалы на рынке не купить.

- Как раз вопрос, связанный с дольщиками, с теми, кто у вас квартиру купил. Один из юристов Пскова в социальных сетях написал, что у него в работе сейчас находится несколько судебных исков. В частности, она пишет о доме на Завеличенской, 2, где жильцы обратились к ней за судебной поддержкой. Пишут, что там нет вентиляции. Черная плесень на стенах, спертость воздуха, система вентиляции не соответствует проектной документации и рабочей документации. Знаете ли вы об этих исках?

- Этот дом был сдан еще, если мне память не изменяет, в 2017 году. Там есть такая проблема, но проблема не столько в вентиляции, сколько в том, что, когда этот дом строился, (я пересмотрел документы доставшиеся в наследство от предыдущего руководства), он останавливался несколько раз, дождями его протапливало, просто он был весь сырой, в воде. Дом сам по себе кирпичный, он многослойный, поэтому весь этот пирог был насыщен водой. Его надо было проветрить.

Вопрос решаем, сейчас закупается дополнительное оборудование.

Всегда можно прийти к нам с вопросами и претензиями. У меня всегда дверь открыта, всегда можно прийти ко мне, решим таким образом, чтобы было всем приятно.

- В досудебном порядке?

- Конечно. Ко мне ежедневно по 2-3 жильца на прием приходят. Я выхожу на собрания к ним. С ними общаюсь. Когда говоришь и показываешь свое лицо, то доверие людей намного больше чем, к тем, кто прячется.

- Кстати, какой ваш прогноз на стоимость жилья?

- У нас что касается цен на жилье, они будут только расти, и расти будут существенно.

- К внутренним делам компании. В «Псковжилстрое» появилась профсоюзная ячейка. Почему вы влились в профсоюз малых инновационных предприятий, хотя насколько я знаю, есть профильный строительный профсоюз. Почему туда?

- О том, что такое профсоюз, я знаю: в свое время был в институте председателем профкома факультета. Почему не вступили в профсоюз строителей? Да никто не предложил.

- Пишут, что вы свою профсоюзную ячейку возглавили сами.

- Нет, у вас неправильная информация. Мне приходило такое предложение, не буду лукавить. Я сказал: нет, я не буду, ребята. Я только вам предлагаю, даже собрание, которое последнее у нас прошло, оно проходило без меня. Я зашел на него, поздравил коллег, сказал: ребята, примите правильные решения.

- «Примите»?..

- Кто меня знает, прекрасно понимают, что я никогда никого не заставляю. Я заставляю только работать.

Знаю, что больше половины уже наших сотрудников вступили в нашу первичную ячейку. Профсоюзы дают возможность отстаивать их права.

- К теме неоднократных, прямо скажем, наездов на вас. Вы кого-то не устраиваете?

- Если говорить откровенно, - да. Со мной можно договариваться: честно, открыто и порядочно. Если я вижу, что это выгодно нашей компании, то я всегда готов к сотрудничеству. Я понимаю, что партнеры должны зарабатывать.

«Псковжилстрой» не должен ходить с протянутой рукой и просить у наших инвесторов, как это было раньше: дайте нам на зарплату 3 млн рублей.

- Опять про внутренние дела компании. Были ли у вас в компании случаи сексуального домогательства к лицам противоположного пола?

- Я таких случаев в компании не знаю. А те, кто это пишут, ну, у них больное воображение. Или их настраивают «доброжелатели».

- Олег Брячак вас поддерживает как бизнес-партнер или как партийный соратник, может быть?

- Я ему благодарен. Он тоже видит, что мне не так легко, и, видимо, решил каким-то образом в этом плане помочь мне. Что значит бизнес-партнер? Он у нас строит дома и строит очень даже хорошо. Зависть есть у других подрядчиков, я это вижу, все злятся: ну посмотрим, посмотрим.

- Что у компании с выплатой налогов?

- Информацию о том, что в компании якобы есть налоговая задолженность, распространяли те же бывшие сотрудники, которых я заставлял работать.

Мы все вопросы по налогам закрыли. У нас по налогам вопросов нет. Более того: это же все в открытом доступе. Мы налогов заплатили за этот год больше, чем за все 12 лет существования нашей компании.

- За 2020 год все налоги выплачены?

- Да.

- За 2021-й, текущий год, вы налоги платите?

- За 2021 год у нас будет налогов, по моему скромному подсчету, 2-3 млн, потому что мы авансово платили налоги вперед.

- У налоговой к вам вопросов нет?

- У налоговой давно к нам вопросов нет.

Подчеркиваю: мы платим чистую зарплату, белую.

Еще раз подчеркнул: если у кого-то к компании есть вопросы: приходите, спрашивайте. Всегда лучше получить информацию напрямую, чем читать домыслы анонимов. Я готов к диалогу, мы ничего не скрываем.