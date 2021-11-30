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Экономика

Доходы бюджета Псковской области на 2021 год увеличились на 5 млрд рублей

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон о бюджете текущего года, связанные с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.

Всего доходы и расходы региональной казны увеличились на 5 млрд 252 млн 616 тысяч рублей. В результате доходы превысили 50,5 млрд рублей, расходы – 53 млрд рублей.

В обновлённой редакции закона о бюджете на 2021 год и плановый период учтены дотации на организацию бесплатного горячего питания учеников начальной школы – более 6,3 млн рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 1 млрд 784 млн рублей, на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх лет – более 492 млн рублей, на выплаты в случае рождения третьего ребёнка – 34,5 млн рублей.

Также регион получил 665 млн рублей на реализацию программ формирования современной городской среды, более 13 млн рублей - на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, 3,3 млн рублей - на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

200 млн рублей Псковской области выделено из резервного фонда правительства на реализацию мероприятий по обеспечению малочисленных населенных пунктов услугами подвижной телефонной связи.

Также рост расходов произойдёт по направлениям дорожной деятельности – более 1 млрд рублей, на лечение больных коронавирусной инфекцией – 241,7 млн рублей, на покупку лекарств для этой категории пациентов – 103,5 млн рублей и на компенсацию медработникам – почти 28 млн рублей.

За внесение изменений в документ депутаты проголосовали единогласно.

Поправки в закон об областном бюджете в течение этого года вносились три раза в связи с увеличением доходной базы.

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