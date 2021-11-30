Необычный концерт бардовской песни пройдёт в Псковской областной научной библиотеке

22:44, 30 ноября 2021, ПАИ

4 декабря в 16 часов в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдёт концерт авторской песни «Соприкосновение» Андрея Васильева (Псков) и Лилии Савицкой (Москва). Об этом ПАИ сообщили в ПОУНБ.

Это первое совместное выступление двух бардов. В программе уже полюбившиеся зрителям песни в авторском исполнении и премьерные номера.

Андрей Васильев родился 19 декабря 1975 года в Пскове. В течение многих лет увлекается авторской песней. Известен как автор стихов и музыки. На протяжении 15 лет является бессменным участником творческого объединения «Махаон», не раз выступавшего на различных концертных площадках города и области.

Андрей Васильев неоднократно становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей авторской песни — Пушкинского фестиваля искусств (Москва, 1999, 2000, 2001), фестивалей «Скобарь» в дуэте с Татьяной Замураевой (Псков, 2003), «Многоголосье» (Великие Луки, 2007), «Балтийская ухана» (Калининград, 2008), «Норд-Вест» (Валдай, 2017); на протяжении нескольких лет является постоянным участником фестивалей «Словенское поле» и «Изборская крепость». В 2018-2019 годах входил в состав жюри фестиваля авторской песни «Изборская крепость».

К настоящему времени Андреем Васильевым записаны четыре альбома песен: «Век соломенных крыльев» (2005), «Очертания» (2009), «Круги на воде» (2015), «Если сна разобьётся хрусталь...» (2016). В 2020 году вышел первый сборник стихов Андрея под названием «Черта».