Всероссийский день хоккея празднуется 1 декабря

08:58, 01 декабря 2021, ПАИ

Всероссийский день хоккея празднуется 1 декабря, сообщает calend.ru.

Впервые праздник отмечали в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Сборная Советского Союза неоднократно показывала отличные результаты на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Команда получила прозвище «Красная машина». В числе выдающихся тренеров сборной СССР – Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Борис Кулагин, Виктор Тихонов. 8 раз советские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами, 27 раз – чемпионами мира. Один раз сборная была чемпионом Олимпийских игр четыре раза подряд. Один раз – трижды подряд. 1956 год стал дебютом сборной СССР по хоккею на Олимпийских играх.

Золота на чемпионатах мира у российских хоккеистов не было с 1993 года, но потом началась череда новых побед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы. На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России, заявленная под именем Олимпийских спортсменов из России (ОСР), впервые за 26 лет завоевала золотые медали.