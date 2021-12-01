Банковские работники принимают поздравления 2 декабря

07:57, 02 декабря 2021, ПАИ

Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный День банковского работника, пишет calend.ru.

В этот день в 1990 году был принят первый в новейшей истории российский Федеральный закон (№ 394-1) - «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». Он положил начало формированию современной банковской системы. Впоследствии документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года. Также 2 декабря 1990 года был принят ещё один Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Банки, как кредитные учреждения, появились в России в 1724 году. В 1754 году указом императрицы Елизаветы Петровны учрежден Дворянский заемный банк — первый в России государственный банк.

Также работники банковских учреждений могут принимать поздравления по поводу своего профессионального праздника 8 сентября (День финансиста) и 12 ноября (День работников Сбербанка России).