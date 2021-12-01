«Аэрофлот» отменил более 1000 рейсов между регионами и югом России

08:16, 02 декабря 2021, ПАИ

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене почти половины своей масштабной программы прямых перелетов из городов России на Черноморское побережье, запланированной на зимний сезон. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные с официальных сайтов аэропортов, системы бронирования «Аэрофлота» и ресурса FlightRadar24.com.

Зимой перевозчик должен был выполнять прямые рейсы по 22 маршрутам в Сочи, Симферополь и Краснодар из 13 городов России. Это Тюмень, Челябинск, Архангельск, Новый Уренгой, Самара, Казань, Екатеринбург, Мурманск, Пермь, Оренбург, Сыктывкар, Уфа и Сургут. По всем 10 маршрутам из Симферополя и Краснодара, по которым «Аэрофлот» планировал летать в зимний период, рейсы полностью отменены после новогодних праздников до конца марта. На восьми из них — в Симферополь из Уфы, Мурманска, Перми, Тюмени, Сургута, а также в Краснодар из Тюмени, Нового Уренгоя и Сургута — «Аэрофлот» в зимнем сезоне был единственным перевозчиком. Теперь прямых перелетов по данным направлениям после новогодних праздников в продаже нет.

По подсчетам издания, с 8 ноября до конца года были отменены свыше 640 рейсов, в том числе маршрут между Сочи и Симферополем, еще чуть больше 530 рейсов — в следующем году. Всего в зимнем расписании «Аэрофлот» сократил около 1,2 тыс. рейсов. Источник «Известий» в авиакомпании уточнил, что число отмененных полетов находится в диапазоне 1,2—1,4 тыс.

Загрузка кресел на межрегиональных рейсах упала до 30-40%, на них нет пассажиропотока зимой. Собеседник в «Аэрофлоте» отметил, что уже заявленные на низкий сезон рейсы приходится сокращать в связи с их высокой убыточностью. По его словам, у авиакомпании такого числа отмененных рейсов не было практически никогда.