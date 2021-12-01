В строительстве и ЖКХ планируют использовать вторсырье

08:36, 02 декабря 2021, ПАИ

В строительстве, ЖКХ и благоустройстве планируют использовать вторсырье. Вопрос до 15 декабря проработают Минстрой, Минприроды и РЭО, пишет газета «Известия».

Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она заявляла, что кабмин намерен решить вопрос обращения со всеми отходами — как бытовыми, так и промышленными. Это нужно, чтобы не накапливать более 8 млрд тонн такого мусора, а создать систему вовлечения в оборот вторичного сырья, которое сделано из отходов.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили, что ведомствам было дано такое поручение. Эту инициативу разрабатывают в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла». В рамках проекта планируется создать систему, в которой отходы получат вторую жизнь, станут полезным вторичным материальным ресурсом. Поэтому правительство намерено стимулировать использование вторсырья в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве и других отраслях.

В настоящее время разработаны стандарты, которые не позволяют использовать вторичное сырье в некоторых видах продукции, уточнили в пресс-службе Минприроды. Поэтому нужно сначала утвердить перечень товаров и работ, в которых можно его применять. В министерстве указали, что список может составить Минпромторг, так как это его компетенция.