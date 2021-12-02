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Общество

Волонтеры ЕР помогают жителям Псковской области распечатывать QR-коды

Волонтерский центр «Единой России» помогают гражданам распечатывать сертификаты о вакцинации. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

Он напомнил, что волонтёрское движение создали в начале пандемии, и сейчас оно продолжает работать. Одно из популярных направлений — помочь получить жителям Псковской области QR-коды для того, чтобы было удобнее ими пользоваться. «Не у всех есть смартфоны, многим тяжело зайти через программу», - пояснил Александр Козловский. Волонтёры помогают получить коды через программу и через МФЦ в печатном виде.

«Мы работаем в связке с администрацией области. Мы стараемся сделать всё, чтобы помочь людям, быстро среагировать на их обращения», - рассказал Александр Козловский. По его словам, важна реакция не только непосредственно волонтеров, но и представителей областной администрации, городских властей. Это большое общее дело, заявил депутат.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей. В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей.

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