Александр Козловский о QR-кодах: В ближайшие 5-10 лет мы будем жить в такой реальности

12:26, 02 декабря 2021, ПАИ

«Мы должны понимать, что в ближайшие 5-10 лет, может быть, мы будем жить в такой реальности», - заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live. Так он прокомментировал законопроект о QR-кодах в общественных местах, который сейчас обсуждается в Госдуме.

Депутат подчеркнул, что самое важное сейчас — это безопасность. Он заметил, что в Конституции есть статья 20 «Право на жизнь», и именно на это нужно опираться. «Есть граждане, которым противопоказана прививка, но это не более 1%. А непривитых - 50%. Очень важно позаботиться о гражданах, и государство вправе принимать такие решение», - заявил Александр Козловский. Он подчеркнул, что только массовая вакцинация поможет избежать негативных последствий пандемии, смягчить их. «Другого рецепта против пандемии нет», - заявил депутат.

Он также напомнил, что есть общемировая практика. В некоторых странах вводят штрафы за то, что люди отказываются от вакцинации, паспорта здоровья.

Напомним, законопроект о QR-кодах поддержали депутаты Псковского областного Собрания. Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей. В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей.