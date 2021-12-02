Александр Козловский – о партии «Яблоко»: Они стали настолько слабы, что начали краснеть

13:25, 02 декабря 2021, ПАИ

«Они настолько стали слабы, что начали краснеть», – прокомментировал в эфире проекта ПАИ-live депутат Государственной Думы Александр Козловский ситуацию в партии «Яблоко».

Он отметил, что сейчас некоторые партии объединяются с такими политическими силами, которые по своей полярности не должны никогда соприкасаться. «Тем не менее, наверное, и одни, и другие находятся в таком тяжелом положении, кризисе, что начинают искать друг у друга помощи, поддержки. Общие соприкосновения могут быть только в виде каких-то реакционных вещей. На этой почве они сходятся. Это поражает умы. Мне тяжело понять, как они находят общую повестку», – поделился Александр Козловский.

По его словам, зачастую левые становятся правыми, правые становятся левыми, либерал-демократические партии уходят в коммунистическую повестку и наоборот. «Эта история поражает, интересно наблюдать со стороны, во что это превратится. Мне кажется, плюсов от этого не будет ни одним, ни другим», – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей. В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей. Также Александр Козловский высказал предположение, что QR-коды будут с нами ближайшие 5-10 лет.