В псковском отделении «Единой России» проведут плановую ротацию кадров

14:18, 02 декабря 2021, ПАИ

В Псковском региональном отделении партии «Единая Россия» проведут плановую кадровую ротацию. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

Он уточнил, что это традиционная процедура, каких-либо глобальных изменений обычно не происходит. «Ротация проходит ежегодно, появляются новые люди. У нас много новых проектов, которые позволяют нам омолаживать наши ряды», - пояснил депутат. По его словам, всё будет происходить в штатном режиме.

Конференция реготделения партии планируется после Нового года.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей. В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей. Также Александр Козловский высказал предположение, что QR-коды будут с нами ближайшие 5-10 лет.