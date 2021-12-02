В Псковской области предстоят выборы глав пяти районов и более 500 муниципальных депутатов

14:53, 02 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году в Псковской области пройдут выборы пяти глав районов и более 500 муниципальных депутатов. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

«По своей значимости эти выборы не будут отличаться от больших выборов 2021 года», - отметил он.

Также Александр Козловский прокомментировал идею ввести в регионе электронное голосование. По его словам, это можно сделать, если избирательные комиссии готовы, но только как дополнительный способ голосования.

Также депутат рассказал о предстоящей ротации в региональном отделении партии «Единая Россия», кто поедет на съезд 4 декабря, и дал оценку работе нового главы администрации Великих Лук.