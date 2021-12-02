Александр Козловский пожелал новому главе администрации Великих Лук сохранить энергию

14:12, 02 декабря 2021, ПАИ

Первые месяцы работы Андрея Беляева на посту главы администрации Великих Лук прокомментировал депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

Он отметил, что первое время на таком посту всегда немножко сумбурное, человек знакомится с основными проблемами города. «Всегда есть желание решить всё сразу, это похвально. Но надо понимать, что решить все проблемы сразу не получится», - уточнил Александр Козловский. Он заметил, что каждый день что-то происходит, и необходимо вовремя исправлять какие-то ситуации, например, связанные со стихией.

По словам парламентария, сейчас администрация Великих Лук ведет совместную работу с городскими депутатами по обсуждению бюджета. В финансовый документ будут включены основные проблемы граждан, которые были собраны в предвыборную кампанию для последующей плановой реализации.

«Самое главное, чтоб он не угас», - заявил Александр Козловский и пожелал Андрею Беляеву здоровья, сил и сохранить энергию. Он также пообещал главе администрации Великих Лук поддержку партийцев.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей. В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей. Также Александр Козловский высказал предположение, что QR-коды будут с нами ближайшие 5-10 лет.