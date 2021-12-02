Сформирована делегация Псковской области на съезд партии «Единая Россия» 4 декабря

14:16, 02 декабря 2021, ПАИ

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Сформирована делегация Псковской области, которая примет участие в съезде партии «Единая Россия» в Москве 4 декабря. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

Помимо него на съезд отправятся губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Александр Котов, депутат регионального парламента, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Братчиков и депутат Госдумы Александр Борисов.

Александр Козловский напомнил, что 1 декабря партии «Единая Россия» исполнилось 20 лет, в связи с чем сейчас проводится много встреч с гражданами. «Традиционно наши партийные праздники отмечаем в приемных. Важно получить больше наказов и в будущем их реализовывать. Мы не ограничиваемся неделей работы с избирателями, до Нового года проведем встречи», - уточнил Александр Козловский.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей. В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей. Также Александр Козловский высказал предположение, что QR-коды будут с нами ближайшие 5-10 лет.