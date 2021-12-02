В Костроме посоревнуются оливье и селёдка под шубой

18:18, 02 декабря 2021, ПАИ

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Константин Ивлев и его команда едут в Кострому с народной миссией: на родине Снегурочки шеф всея Руси проведёт второй полуфинал и финал III Всероссийского конкурса на лучшее блюдо для новогоднего стола. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе российского движения школьников.

В четверг, 2 декабря, в Москве стартует офлайн-версия уже ставшего народным и любимым всероссийского конкурса на лучшее блюдо для новогоднего стола от шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. А 4 декабря кулинарное соревнование переместится в Кострому. Здесь в 10:30 в резиденции Снегурочки (ул. Симановского, 11) стартует второй полуфинал конкурса, а в 16:00 в Государственной филармонии Костромской области обещают грандиозный финал.

Определять победителей будет строгое жюри: сам Константин Ивлев, Снегурочка и её добрый родственник, главный зимний волшебник – российский Дед Мороз. Авторам лучших салатов оливье и селёдки под шубой достанутся новогодние наборы для полной сервировки праздничного стола, бытовая техника и множество других подарков.

Говорят, что Баба-яга учредит свою премию за «самый волшебный салат».

На следующий день, 5 декабря, шеф-повар Константин Ивлев отправится в Костромской торгово-экономический колледж (ул. Долматова, 25а), чтобы встретиться со студентами и активистами Российского движения школьников, чьим амбассадором он является, ответить на вопросы и поделиться опытом.