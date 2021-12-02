Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

В Костроме посоревнуются оливье и селёдка под шубой

Константин Ивлев: «А чем плоха «Мимоза»? Фото: teleprogramma

Константин Ивлев и его команда едут в Кострому с народной миссией: на родине Снегурочки шеф всея Руси проведёт второй полуфинал и финал III Всероссийского конкурса на лучшее блюдо для новогоднего стола. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе российского движения школьников.

В четверг, 2 декабря, в Москве стартует офлайн-версия уже ставшего народным и любимым всероссийского конкурса на лучшее блюдо для новогоднего стола от шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. А 4 декабря кулинарное соревнование переместится в Кострому. Здесь в 10:30 в резиденции Снегурочки (ул. Симановского, 11) стартует второй полуфинал конкурса, а в 16:00 в Государственной филармонии Костромской области обещают грандиозный финал.

Определять победителей будет строгое жюри: сам Константин Ивлев, Снегурочка и её добрый родственник, главный зимний волшебник – российский Дед Мороз. Авторам лучших салатов оливье и селёдки под шубой достанутся новогодние наборы для полной сервировки праздничного стола, бытовая техника и множество других подарков.

Говорят, что Баба-яга учредит свою премию за «самый волшебный салат».

На следующий день, 5 декабря, шеф-повар Константин Ивлев отправится в Костромской торгово-экономический колледж (ул. Долматова, 25а), чтобы встретиться со студентами и активистами Российского движения школьников, чьим амбассадором он является, ответить на вопросы и поделиться опытом.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

02 декабря 2021

В Костроме посоревнуются оливье и селёдка под шубой
01 декабря 2021

Instagram для бабушек. Псковский режиссёр-документалист нашла необычное хобби
30 ноября 2021

Необычный концерт бардовской песни пройдёт в Псковской областной научной библиотеке
29 ноября 2021

Ещё один атлет Псковской земли не стал «русским ниндзя»
26 ноября 2021

Праздник ко Дню матери прошёл в Себежской районной библиотеке
25 ноября 2021

Фотофакт: В Великих Луках пробуют включать новогодние украшения
23 ноября 2021

Новогодний фейерверк в Санкт-Петербурге тоже остаётся под вопросом
23 ноября 2021

Александр Кузьмин: Первому идти было тяжело

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...