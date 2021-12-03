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Происшествия

Житель Локни подозревается в угрозе убийством

Житель Локни подозревается в угрозе убийством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 30 ноября в подъезде многоквартирного дома на улице Первомайской в Локне один из жильцов сделал замечание зашедшему мужчине, который находился в нетрезвом состоянии. Однако гражданин отреагировал неадекватно: достал нож и стал угрожать оппоненту убийством. Тот, в свою очередь, обратился за помощью в отделение полиции по Локнянскому району. 

В отношении безработного, ранее судимого 51-летнего жителя Локни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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