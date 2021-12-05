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Происшествия

Великолукский суд заключил под стражу мужчину, который застрелил посетителя кафе

Великолукский городской суд вынес постановление о заключении под стражу 42-летнего великолучанина, который обвиняется в попытке умышленного убийства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Следствием установлено, что ночью 20 октября 2014 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на прилегающей территории одного из кафе в Великих Луках, используя незначительный повод как предлог для убийства, осознавая общественную опасность своих действий, произвел не менее двух выстрелов в область головы и грудной клетки потерпевшего. Своими умышленными преступными действиями обвиняемый причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью. Однако довести свой преступный умысел, направленный на умышленное убийство потерпевшего, обвиняемый до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены очевидцем. С места преступления мужчина скрылся.

Следствием неоднократно принимались меры к установлению местонахождения

великолучанина, однако обнаружить его не удавалось, в связи с чем он был объявлен в розыск. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был обнаружен и задержан. При задержании мужчина оказал сопротивление и предпринял попытку скрыться.

2 декабря 2021 года мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в этот же день ему было предъявлено обвинение. Срок меры - по 15 декабря 2021 года включительно.

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